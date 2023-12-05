Враг атаковал Украину дронами: на Львовщине есть попадание в объект инфраструктуры

Этой ночью российские оккупационные войска атаковали гражданскую инфраструктуру в Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Пострадали мирные люди. Армия РФ дронами атаковала Львовщину, в результате чего есть разрушение объекта инфраструктуры.

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Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

По его словам, оккупанты нанесли авиаудар по поселку Северное в Донецкой области. В результате удара повреждены 5 многоквартирных домов. Подразделения ГСЧС спасли 1 человека.

Под вражеские обстрелы попал также город Селидово. Разрушено пятиэтажное здание учебного заведения, 2 частных предприятия, многоквартирный дом. К счастью, никто из людей не пострадал.

В Новогродовке Донецкой области продолжаются поисково-спасательные работы на месте разрушенного ракетой дома. Накануне спасатели обнаружили тело погибшего 8-летнего ребенка. Судьба еще двух человек остается неизвестной.

В Херсонской области в 23:20 оккупанты нанесли ракетные удары по городу Херсон. Разрушено здание кинотеатра, спасатели локализовали пожар.

В Харьковской области в поселке Боровая из-за удара беспилотника поврежден дом культуры, здание поселкового совета и частный дом.

Также российские военные ударили беспилотником по жилым домам и хозяйственным постройкам в городе Чугуев. Получил взрывную травму 41-летний гражданский мужчина.

ПВО уничтожило 10 из 17 "Шахедов"

Силы противовоздушной обороны в ночь на 5 декабря уничтожили 10 из 17 российских ударных БПЛА в разных регионах Украины, сообщают Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 5 декабря 2023 года противник атаковал ударными БПЛА "Shahed-136/131" по двум направлениям – Курская область и Приморско-Ахтарск – РФ, а также зенитными управляемыми ракетам С-300, которые направили по гражданским объектам Донбасса и Херсонщины. Всего в ударе зафиксировано 17 ударных БпЛА типа "Шахед" и шесть управляемых зенитных ракет ЗРК С-300", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате боевой работы уничтожены 10 ударных БпЛА в разных регионах Украины.

РФ атаковала объект инфраструктуры во Львовской области

В ночь на 5 декабря во время воздушной тревоги российские оккупационные войска дронами атаковали Львовщину, сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Во время воздушной тревоги, около 4 часов утра, враг тремя беспилотниками атаковал объект инфраструктуры на Львовщине. В результате удара возник пожар, который оперативно потушили силами работников. Есть незначительные разрушения. Обошлось без жертв и пострадавших. Повреждений систем жизнеобеспечения области также нет", подчеркнул Козицкий.

Напомним, в ночь на понедельник, 4 декабря, российские войска атаковали Украину, выпустив ударные дроны и управляемую ракету. Результатом работы Воздушных сил стало сбивание российской ракеты и 18 БПЛА.