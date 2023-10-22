Враг атаковал Хмельнитчину дронами и обстрелял 4 области: ситуация в регионах

Ночью россияне атаковали ударными дронами Shahed Хмельницкую область и обстреляли Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, в Донецкой области враг нанес авиаудара по городу Торецк - по неработающей шахте. Спасатели ликвидировали пожар кровли трехэтажного админздания и возгорание подъемного механизма.

Также Константиновка попала под ракетный удар российских военных В результате атаки повреждены три частных дома.

На Херсонщине ночью оккупанты совершили минометный обстрел Херсона, около трех ночи атаковали село Станислав из артиллерии. В результате удара повреждены два частных дома. Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Кроме того, сегодня утром враг обстрелял город Купянск Харьковской области. Есть попадания в жилые дома, получили ранения 3 человека. Девушка 15 лет и женщина 63 лет госпитализированы в тяжелом состоянии. Парень 17 лет – в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки враг нанес 175 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области.

В результате ударов военнослужащих РФ поступило 6 сообщений о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

Также российские захватчики атаковали Хмельницкую область ударными дронами Shahed. По данным пострадавших, повреждения объектов гражданской или критической инфраструктуры нет.

"Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины, уничтожены 4 воздушные цели: одна управляемая авиационная ракета Х-59 и три ударных БпЛА "Shahed-136/131", - сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, около 22:00 российские военные нанесли ракетный удар по терминалу "Новой Почты" в Харьковской области. В результате атаки погибли 6 человек, 16 пострадали. Все они – работники почтового терминала.