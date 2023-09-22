Враг нанес 86 ударов по Запорожской области: есть разрушения и пострадавшие

Армия страны-агрессора РФ продолжает варить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 21 сентября враг нанес 86 ударов по 22 городам и селам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Военнослужащие РФ обстреляли из РСЗО Новодаровку, Полтавку и Красное, атаковали БПЛА Железнодорожное, Новодаровку и Степное, а также приготовили 6 авиаснарядами по Орехову, Белогорью и Роботиному", - отметил Малашко.

По его словам, также за минувшие сутки зафиксировано 74 артиллерийских удара, которые пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Ольговского, Малиновки, Полтавки, Левадного, Каменского, Павловки, Пятихаток и Приморского.

Как сообщил глава области, в результате артобстрела по Орехову ранена 75-летняя женщина – она доставлена в лечебное учреждение.

Кроме того, за сутки поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и хозяйственных сооружений.

Напомним, накануне в результате авиационного удара ранения получили 3 жителя Преображенки - они оперативно доставлены в лечебное учреждение.