Российский дрон атаковал машину съемочной группы шведского телевидения в Запорожской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 19 сентября враг нанес 128 ударов по 24 городам и селам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг совершил 5 РСЗО-обстрелов Новодаровки, Левадного и Степного, 12 БПЛА-атак по Каневскому, Орехову, Новодаровке, Малиновке, Степногорску, Степному и Малым Щербакам, а также нанес 6 авиаударов по Орехову, Роботиному и Малому.

Кроме того, 105 артиллерийских обстрелов пришлись по территории прифронтовых населенных пунктов, в частности, Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Левадного, Ольговского, Белогорья, Полтавки, Лобкового, Пятихаток, Павловки и Каменского.

За сутки поступило 35 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов инфраструктуры.

Малашко добавил, что в результате удара вражеского дрона-камикадзе по Степногорскому ранения получили мужчины 32 и 42 лет.

Как сообщил спикер Сил обороны юга Сергей Братчук, вчера машина съемочной группы шведского телевидения TV4 была атакована российским дроном в Степногорске. Шведский журналист Иоганн Фредриксон и оператор Даниэл Дзоджик за несколько минут до атаки вышли из машины.

"Вместе с ними был журналист и локальный продюсер Александр Павлов. Вся группа имела бронежилеты с большими наклейками PRESS, россияне точно видели это и намеренно атаковали журналистов", - отметил Братчук.

Кроме того, как сообщили в ГСЧС, вчера вечером оккупанты в очередной раз обстреляли город Орехов Запорожской области. В результате повреждено здание пожарно-спасательной части. Техника и личный состав не пострадали.

Напомним, накануне в результате авиаудара по Орехову ранения получили женщины 71 и 53 лет, их доставили в лечебное учреждение.