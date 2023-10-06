Враг нанес авиационные удары по Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 5 октября враг нанес 156 ударов по 23 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 131 артобстрел пришелся по территории Новояковловки, Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Красного, Малиновки, Полтавки, Темировки, Каменского, Степного, Пятихаток, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.

Враг совершил 11 РСЗО-обстрелов Орехова, Малой Токмачки и Роботиного, 9 БПЛА-атак Роботиного, Новодаровки и Новоандреевки, а также авиационные удары по Орехову, Роботиному, Новодаровке, Малой Токмачке и Новоданиловке.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

За сутки поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, за сутки 4 октября военнослужащие РФ нанесли 189 ударов по 23 населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты совершили 4 авиаудара по Орехову, Малой Токмачке и Роботиному.