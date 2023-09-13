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Враг нанес ракетные и авиаудары по Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях
Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 12 сентября враг нанес 101 удар по 29 населенным пунктам.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, оккупанты попали ракетами по Запорожью и территории между Солнечным и Владимировским, совершили 7 РСЗО-обстрелов Новоандреевки, Малых Щербаков и Павловки, 11 БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку, Ольговское, Степное и Мазовское.
Кроме того, зафиксировано 75 артиллерийских ударов по территории Железнодорожного, Роботиного, Красного, Малиновки, Белогорья, Полтавки, Степного, Каменского, Степногорска, Приморского, Лукьяновского и других прифронтовых городов и сел.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате артобстрела по Орехову ранение получил 49-летний местный житель – ему оперативно оказали медицинскую помощь.
Также за сутки поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.
Накануне армия РФ нанесла 103 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты совершили 7 авиаударов по Орехову и Малиновке и обстреляли из РСЗО Степногорск.