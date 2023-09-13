Враг нанес ракетные и авиаудары по Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 12 сентября враг нанес 101 удар по 29 населенным пунктам.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, оккупанты попали ракетами по Запорожью и территории между Солнечным и Владимировским, совершили 7 РСЗО-обстрелов Новоандреевки, Малых Щербаков и Павловки, 11 БПЛА атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Новодаровку, Ольговское, Степное и Мазовское.

Кроме того, зафиксировано 75 артиллерийских ударов по территории Железнодорожного, Роботиного, Красного, Малиновки, Белогорья, Полтавки, Степного, Каменского, Степногорска, Приморского, Лукьяновского и других прифронтовых городов и сел.

В результате артобстрела по Орехову ранение получил 49-летний местный житель – ему оперативно оказали медицинскую помощь.

Также за сутки поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры.

Накануне армия РФ нанесла 103 удара по 26 населенным пунктам Запорожской области. Оккупанты совершили 7 авиаударов по Орехову и Малиновке и обстреляли из РСЗО Степногорск.