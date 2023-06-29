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Враг нанес ракетный удар по окрестностям Запорожья

обстрел запорожской области
Фото: пресс-служба Запорожской ОВА

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 28 июня 71 удар враг нанес по 18 населенным пунктам. Из-за русской агрессии один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, российские войска за сутки произвели 71 обстрел по 18 населенным пунктам Запорожской области.

"Ночью враг атаковал окраины областного центра ракетным ударом, авиацией и дважды с РСЗО ударил по Левадному, а также совершил 67 артиллерийских ударов по Орехову, Гуляйполю, Железнодорожному, Левадному, Ольговскому, Гуляйпольскому, Луговскому, Белогорью, Малой, Малой, Новодаровке, Красном, Волшебном, Ровнополье, Жеребянкам и Пятихаткам", - отметил Малашко.

Он добавил, что во время артиллерийских обстрелов Орехова ранения получила 62-летняя женщина.

Кроме того, за сутки поступило 51 сообщение о разрушении жилых домов, хозяйственных построек, учебного заведения.

Накануне враг обстрелял 16 населённых пунктов Запорожской области. От вражеских снарядов погиб один гражданский, ранения получили 9 человек.

Автор:
Светлана Манько