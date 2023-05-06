Враг нанес ракетный удар по селу на Харьковщине

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в частности, под вражеским огнем находились Волчанск, Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Казачья Лопань, Старица, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты.

Кроме того, вчера около 17:25 враг нанес ракетный удар по селу Чистоводовка Изюмского района. Ракета попала в поле недалеко от жилых домов. Пострадавших и разрушений нет.

Также за минувшие сутки враг дважды обстрелял Волчанск из артиллерии и минометов, в результате чего повреждены 7 жилых домов.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Также в Харьковской области продолжается разминирование деоккупированных территорий. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 11,5 га территории и обезвредили 122 взрывоопасных предмета.

Напомним, российские оккупационные войска 4 мая обстреляли приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковской области из артиллерии, минометов и другого вооружения.