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Враг нанес три ракетных удара по Львовской области: загорелся цех промышленного предприятия
Утром 21 сентября во время масштабной ракетной атаки армия страны-агрессора РФ нанесла удары по львовской области. Зафиксировано попадание в промышленный объект.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета – по промышленному объекту", - отметил Козицкий.
Он добавил, что загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв.
Пожары спасатели еще тушат.
По словам главы области, по состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало.
Напомним, российская оккупационная армия ночью 19 сентября атаковала Львов и область дронами. В результате попадания БПЛА произошло возгорание на одном из промышленных складов.