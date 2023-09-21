Враг нанес три ракетных удара по Львовской области: загорелся цех промышленного предприятия

Утром 21 сентября во время масштабной ракетной атаки армия страны-агрессора РФ нанесла удары по львовской области. Зафиксировано попадание в промышленный объект.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча. Два прилета – по промышленному объекту", - отметил Козицкий.

Он добавил, что загорелся цех, разрушено трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.

Еще один ракетный удар – по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв.

Пожары спасатели еще тушат.

По словам главы области, по состоянию на этот час информации о пострадавших не поступало.

Напомним, российская оккупационная армия ночью 19 сентября атаковала Львов и область дронами. В результате попадания БПЛА произошло возгорание на одном из промышленных складов.