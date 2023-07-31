Враг обстрелял 20 населенных пунктов Запорожской области: в ОВА рассказали о последствиях

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 30 июля вражеская армия ударила по 20 населенному пункту. Из-за российской агрессии один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг нанес 78 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области.

"Военные РФ совершили 67 артиллерийских обстрелов по территории Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Малиновки, Каменского, Степного, Пятихаток и других прифронтовых сел. Кроме этого, попали из РСЗО по Малым Щербакам, Левадному и Темировке, атаковали Ольговское, а также нанесли авиационный удар по Орехову", - уточнил Малашко.

Он добавил, что в результате вражеских обстрелов госпитализирован раненый 48-летний житель Малой Токмачки.

Кроме того, за сутки поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Напомним, два человека погибли 29 июля в результате ракетного удара российской армии по Запорожью.