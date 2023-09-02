Враг обстрелял четыре района Харьковщины: есть жертвы

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. Российские оккупанты за прошедшие сутки из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района поврежден частный жилой дом, погиб 60-летний мужчина.

В городе Волчанск в результате артиллерийских обстрелов получила ранения 73-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Также в селе Сеньково Купянского района из-за вражеских обстрелов горела трава и кустарники.

Кроме того, в селе Глушковка Купянского района произошел лесной пожар на площади 2,5 га. Также лесной пожар в результате обстрелов произошел в селе Шейковка Изюмского района.

Напомним, в течение суток 31 августа российские войска неоднократно открывали огонь по Харьковской области. В результате атак зафиксировали многочисленные разрушения, два человека получили ранения.