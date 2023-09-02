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Враг обстрелял четыре района Харьковщины: есть жертвы
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. Российские оккупанты за прошедшие сутки из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, в результате обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района поврежден частный жилой дом, погиб 60-летний мужчина.
В городе Волчанск в результате артиллерийских обстрелов получила ранения 73-летняя женщина. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в селе Сеньково Купянского района из-за вражеских обстрелов горела трава и кустарники.
Кроме того, в селе Глушковка Купянского района произошел лесной пожар на площади 2,5 га. Также лесной пожар в результате обстрелов произошел в селе Шейковка Изюмского района.
Напомним, в течение суток 31 августа российские войска неоднократно открывали огонь по Харьковской области. В результате атак зафиксировали многочисленные разрушения, два человека получили ранения.