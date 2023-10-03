Враг обстрелял Харьковщину ракетами С-300 и управляемыми авиабомбами: в ОВА рассказали о последствиях

Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вчера около 09:10 враг нанес удар 5 ракетами С-300 по окрестностям города Харьков.

"Зафиксировано попадание в землю, повреждено хозяйственное здание, подсобные помещения бюро ритуальных услуг. Одна из ракет попала на территории учебного городка одного из вузов, не повлекшего за собой масштабных разрушений. Без пострадавших", - отметил Синегубов.

Также около 13:50 враг нанес удар управляемой авиабомбой по городу Купянск.

"Повреждены 6 частных жилых домов, складское здание и 4 многоэтажных жилых дома. Пострадали 76-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести", - сообщил Синегубов.

Кроме того, враг нанес удар КАБ по району сел Чернещина и Первомайское Изюмского района.

Также в селе Гурьев Казачок Богодуховского района обстрелом повреждены 3 частных дома.

А в селе Охримовка Чугуевского района в результате вражеских обстрелов повреждено здание мастерской фермерского хозяйства и произошел пожар.

Заметим, накануне в результате удара фугасной авиабомбой по пгт Купянск-Узловой Купянского района были повреждены дом и хозяйственное здание, произошли пожары.