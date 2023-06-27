Враг обстрелял Запорожскую область: есть погибший и раненые

Российские оккупационные войска во вторник, 27 июня, накрыли вражеским огнем прифронтовую Ореховщину в Запорожской области.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, в результате артиллерийского обстрела в Орехове три человека получили ранения - 70-летний мужчина и женщины 87 и 78 лет.

В Преображенке из-за атаки россиян серьезные травмы получили три местных жителя 45, 56 и 87 лет.

"К сожалению, от полученных ранений погиб 77-летний житель Орехова", - отметил Малашко.

Напомним, за сутки 26 июня 43 удара враг нанес по 15 населенным пунктам Запорожской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще трое получили ранения.

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