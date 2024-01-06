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Враг потерял еще 800 окупантов - Генштаб ВСУ

Общие потери российской армии уже достигли 363 870 тыс. человек. Источник: Генштаб ВСУ.
Общие потери российской армии уже достигли 363 870 тыс. человек. Источник: Генштаб ВСУ.

По состоянию на утро 6 января враг потерял более 800 окупантов, то есть общие потери российской армии уже достигли 363 870 тыс. человек. Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в своей утренней сводке в соцсети "Фейсбук".

Также известно, что враг потерял:

  • 16 боевых бронированных машин (всего – 11158),
  • 16 БПЛА (всего - 6787),
  • 15 единиц автотехники и автоцистерн (всего – 11478),
  • 13 артиллерийских систем (всего – 8617),
  • 7 танков (всего – 6018),
  • 4 единицы спецтехники (всего – 1317),
  • 2 средства ПВО (всего – 633),
  • 1 РСЗО (всего – 950).
Фото 2 — Враг потерял еще 800 окупантов - Генштаб ВСУ
Враг потерял более 800 единиц личного состава. Источник: Генштаб ВСУ.

Какова была ситуация на фронте 5 января

Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 5 января враг потерял более 790 человек личного состава. Также в этот период произошло 59 боевых столкновений.

"В целом враг нанес 7 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома" другая гражданская инфраструктура", - отметили в Генштабе.  

Напомним, ранее Минобороны подвело первые итоги рекрутинга в Сила обороны: на каждую вакансию получено по 9 отзывов.

Известно, что уже 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили свои объявления о вакансиях на профильных ресурсах. В настоящее время общее количество вакансий насчитывает 1847.

Автор:
Христина Коновалова