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Враг потерял еще 800 окупантов - Генштаб ВСУ
По состоянию на утро 6 января враг потерял более 800 окупантов, то есть общие потери российской армии уже достигли 363 870 тыс. человек. Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщил в своей утренней сводке в соцсети "Фейсбук".
Также известно, что враг потерял:
- 16 боевых бронированных машин (всего – 11158),
- 16 БПЛА (всего - 6787),
- 15 единиц автотехники и автоцистерн (всего – 11478),
- 13 артиллерийских систем (всего – 8617),
- 7 танков (всего – 6018),
- 4 единицы спецтехники (всего – 1317),
- 2 средства ПВО (всего – 633),
- 1 РСЗО (всего – 950).
Какова была ситуация на фронте 5 января
Согласно данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 5 января враг потерял более 790 человек личного состава. Также в этот период произошло 59 боевых столкновений.
"В целом враг нанес 7 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома" другая гражданская инфраструктура", - отметили в Генштабе.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Напомним, ранее Минобороны подвело первые итоги рекрутинга в Сила обороны: на каждую вакансию получено по 9 отзывов.
Известно, что уже 389 подразделений Сил безопасности и обороны Украины разместили свои объявления о вакансиях на профильных ресурсах. В настоящее время общее количество вакансий насчитывает 1847.