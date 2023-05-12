Враг снова обстрелял Херсон и область: есть погибшие и раненые

Армия страны-агрессора РФ 12 мая в очередной раз обстреляла Херсон и населенные пункты области, в результате чего повреждены дома, погибли два человека.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"В Каховском районе из-за прицельного попадания вражеского снаряда в частный дом погибли две женщины. Еще одна местная жительница с травмами госпитализирована", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Дарьевской громаде из-за обстрела ранение получила женщина.

Также российская армия попала в крышу многоэтажки в Херсоне. Пока о пострадавших данные не поступали, информация уточняется.

В результате обстрелов Херсонщины повреждены дома, хозяйственные постройки, здание сельсовета и автомобиль.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, россияне в течение суток 11 мая 90 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии один человек погиб, еще четыре получили ранения.