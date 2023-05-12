В Донецкой области за сутки россияне убили одного человека и ранили еще 12

Ночью русские войска ударили по Краматорской общине. Снаряды попали в школу в Краматорске и в жилой сектор в Ясногорке. Есть повреждения.

За прошедшие сутки в результате обстрелов в Славянске погиб человек. Еще 12 местных жителей получили ранения, сообщил глава области Павел Кириленко.

По его словам, оккупанты активно обстреливают Угледар. По городу нанесены 2 ракетных удара и удар дроном-камикадзе. Также было совершено 32 артобстрела. В Новоукраинке россияне разрушили 4 дома. Под вражеский огонь из "Градов" попала Пречистовка.

Кириленко сообщил, что на Донецком направлении три ракеты россияне выпустили по Авдеевке, обстреляли из артиллерии Курахово, а на Горловском направлении прямым попаданием разрушено здание, еще 2 повреждены ударной волной и обломками.

На Лисичанском направлении в Лиманской общине разрушен дом в Диброве, зафиксированы обстрелы Торского и Заречного.

11 мая армия страны-агрессора РФ ракетами С-300 ударила по Славянску в Донецкой области. В результате обстрела ранения получила пожилая женщина. Кроме того, пострадали две многоэтажки и автомобили.

Российские оккупационные войска не прекращают террор Донецкой области. Так, 10 мая враг обстрелял ряд населенных пунктов, в результате чего три человека погибли и еще двое получили ранения.