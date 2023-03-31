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Враг снова ударил ракетами по Запорожской области: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Враг снова ударил ракетами по Запорожской области: есть пострадавшие (ВИДЕО)
Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы ОП.

Российские оккупационные войска 31 марта ударили ракетами по Запорожской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Враг осуществил обстрел из самолета города Орехов в Запорожской области двумя ракетами. Двое гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии", - отметил он.

По его словам, также был прилет в Коммунарском районе, в результате чего пострадали два человека.

Напомним, враг ночью и утром 31 марта обстреливал Запорожье и район. В результате обстрелов есть разрушения.

Автор:
Нина Комащенко