Враг снова ударил ракетами по Запорожской области: есть пострадавшие (ВИДЕО)

Российские оккупационные войска 31 марта ударили ракетами по Запорожской области, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Враг осуществил обстрел из самолета города Орехов в Запорожской области двумя ракетами. Двое гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии", - отметил он.

По его словам, также был прилет в Коммунарском районе, в результате чего пострадали два человека.

Напомним, враг ночью и утром 31 марта обстреливал Запорожье и район. В результате обстрелов есть разрушения.