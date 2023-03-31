- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Враг снова ударил ракетами по Запорожской области: есть пострадавшие (ВИДЕО)
Российские оккупационные войска 31 марта ударили ракетами по Запорожской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Враг осуществил обстрел из самолета города Орехов в Запорожской области двумя ракетами. Двое гражданских были ранены, один в тяжелом состоянии", - отметил он.
По его словам, также был прилет в Коммунарском районе, в результате чего пострадали два человека.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, враг ночью и утром 31 марта обстреливал Запорожье и район. В результате обстрелов есть разрушения.