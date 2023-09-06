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Враг совершил девять авиационных ударов по Запорожской области: есть раненые и разрушения
Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 5 сентября враг нанес 94 удара по 26 населенным пунктам. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, 80 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Ольговского, Левадного, Щербаков, Степного, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.
Кроме того, зафиксировано девять авиационных ударов по Орехову, Роботино и Новоданиловке, БПЛА-атаки по Новодаровке, Малиновке и Каменскому, а также обстрелы из РСЗО по Степногорску и Полтавке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщил глава области, в результате авиационного удара по Новоданиловке ранения получили трое местных жителей: 56-летний мужчина и женщины 57 и 58 лет. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.
Также за сутки поступило 59 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащих РФ.
Напомним, оккупационная армия РФ в течение суток 4 сентября нанесла 88 ударов по 26 населенным пунктам Запорожской области. Во время артобстрела армией РФ погибла 74-летняя жительница Малой Токмачки.