Враг совершил девять авиационных ударов по Запорожской области: есть раненые и разрушения

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 5 сентября враг нанес 94 удара по 26 населенным пунктам. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 80 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Ольговского, Левадного, Щербаков, Степного, Пятихаток, Плавней и других городов и сел на линии огня.

Кроме того, зафиксировано девять авиационных ударов по Орехову, Роботино и Новоданиловке, БПЛА-атаки по Новодаровке, Малиновке и Каменскому, а также обстрелы из РСЗО по Степногорску и Полтавке.

Как сообщил глава области, в результате авиационного удара по Новоданиловке ранения получили трое местных жителей: 56-летний мужчина и женщины 57 и 58 лет. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Также за сутки поступило 59 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащих РФ.

Напомним, оккупационная армия РФ в течение суток 4 сентября нанесла 88 ударов по 26 населенным пунктам Запорожской области. Во время артобстрела армией РФ погибла 74-летняя жительница Малой Токмачки.