Враг свирепствует: армия РФ совершила 14 авиационных ударов по Орехову и Роботиному

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 2 сентября вражеская армия нанесла 120 ударов по 25 населенным пунктам.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"Враг свирепствует и бьет по прифронтовым городам и селам - 120 обстрелов пришлось по 25 населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов", - отметил Малашко.

По его словам, за минувшие сутки российские войска совершили 91 артиллерийский обстрел по территории Гуляйполя, Орехова, Новодаровки, Левадного, Малой Токмачки, Щербаков, Малиновки, Каменного, Степного и других сел на линии огня.

14 авиационных ударов были направлены по Орехову и Роботиному, 11 обстрелов с РСЗО пришлись по Орехову, Гуляйполю, Красному, Новодаровке, Новоданиловке, Левадному и Лукьяновскому. К тому же, Новодаровка, Левадное, Новоивановка и Плавные были атакованы из БПЛА.

За сутки зафиксировали повреждение или разрушение 21 объекта гражданской инфраструктуры.

Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.

Напомним, оккупационная армия РФ в течение суток 1 сентября нанесла 94 удара по 22 населенному пункту Запорожской области. Захватчики попали двумя ракетами по Камышевахе, нанесли авиационные удары по Роботиному и Преображенке, семь БПЛА атаковали Новодаровку, Малиновку и Лобково.