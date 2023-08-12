Враг ударил управляемой авиабомбой по Орехову: один погибший, 12 раненых

Утром 12 августа враг ударил управляемой авиабомбой по Орехову в Запорожской области. В результате обстрела погиб мужчина, еще 12 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

"Утром враг ударил управляемой авиабомбой по Орехову. В результате удара погиб полицейский. 12 человек ранены, среди которых 4 работника полиции", - отметил Клименко.

По его словам, погибший – 31-летний капитан полиции.

Сейчас врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых. Несколько человек в тяжелом состоянии.

"Полицейские остаются с местным населением даже в самых горячих точках. Служат и защищают. Ценой собственного здоровья и жизни", - подчеркнул Клименко.

Напомним, за сутки 11 августа оккупанты совершили авиационные удары по Орехову, Омельнику и Малой Токмачке, 4 ракетных удара пришлись по Камышевахе, запустили БПЛА по Запорожье, Гуляйпольскому и Красному.

Заметим, три авиационных удара по Орехову армия РФ совершила 6 августа. Тогда в жилой дом попала российская ракета.