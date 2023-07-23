ВСУ наступают на юге и сдерживают атаки россиян на востоке – Генштаб

Силы обороны Украины продолжают успешно наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах и наносят массовые удары по противнику, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Захватчики стараются не допустить дальнейшего продвижения наших войск. Оккупанты попытались восстановить утраченное положение в районе Приютного Запорожской области, но украинские военные этого не допустили.

Российские войска продолжают сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток по этим направлениям произошло 27 боевых столкновений, продолжаются тяжелые бои.

На Купянском направлении наши воины держат оборону. На Лиманском направлении оккупанты повели безуспешное наступление в районе Торского Донецкой области. На Бахмутском направлении, под плотным огнем артиллерии противника, ВСУ удалось отразить атаки в районах Богдановки, Клещиевки и северо-восточнее Орехово-Василовки Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские бойцы успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Невельского. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки.

На Шахтерском направлении захватчики предприняли попытку наступления в районе Новомихайловки и нанесли авиационный удар возле Благодатного Донецкой области.

Украинские военные продолжают беспощадно уничтожать врага. Авиация сил обороны в сутки трижды ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ врага.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции и оттянуть украинские силы из Бахмутского направления. Для этого они еще в субботу 15 июля начали активное наступление на Купянском направлении и пытаются прорвать оборону. Пока врагу это не удается, но там очень сложная ситуация.