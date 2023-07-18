ВСУ на юге продолжают наступление на двух направлениях, а оккупанты начали экономить снаряды - разведка Британии

Оккупационные войска РФ, вероятно, стремятся сохранить артиллерийские снаряды на южном фронте и пытаются экономить их.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Как отмечается, в течение последней недели бои продолжались на многих участках фронта, причем обе стороны добились незначительных успехов. Российские войска пытались продвинуться в районе Кременной, а украинские защитники сосредоточили основные усилия в районе Бахмута. Там российские силы "неустойчивы, но пока держатся".

По информации аналитиков, далее к югу в Донецкой области, особенно в районе Авдеевки, российские силы продолжают попытки локальных атак, но безуспешно.

"На юге Украина продолжает атаку по меньшей мере по двум направлениям, но вряд ли ей удастся прорвать основные оборонные рубежи России. На этом направлении Россия, скорее всего, ввела режим нормирования снарядов для артиллерии, пытаясь сохранить важнейшие возможности для ведения косвенного огня", - говорится в сообщении.

В то же время в Херсонской области ВСУ удерживают небольшой плацдарм на левобережье возле разрушенного Антоновского моста. Это дополнительная проблема для российского командования, которое, вероятно, озабочено уязвимостью своего юго-западного фланга.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что Силы обороны Украины за минувшую неделю, с 10 по 16 июля, в результате наступательных действий на востоке и юге освободили почти 18 кв.км. Всего за время контрнаступления площадь освобожденных территорий составляет 210,5 кв.км.