ЗСУ на півдні продовжують наступ на двох напрямках, а окупанти почали економити снаряди - розвідка Британії

Окупаційні війська РФ, ймовірно, прагнуть зберегти артилерійські снаряди на південному фронті та намагаються їх економити.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Як зазначається, протягом останнього тижня бої тривали на багатьох ділянках фронту, причому обидві сторони досягли незначних успіхів. Російські війська намагалися просунутися у районі Кремінної, а українські захисники зосередили основні зусилля у районі Бахмута. Там російські сили "нестійкі, але поки що тримаються".

За інформацією аналітиків, далі на південь у Донецькій області, особливо в районі Авдіївки, російські сили продовжують спроби локальних атак, але безуспішно.

"На півдні Україна продовжує атаку щонайменше на двох напрямках, але навряд чи їй вдасться прорвати основні оборонні рубежі Росії. На цьому напрямі Росія, швидше за все, запровадила режим нормування снарядів для артилерії, намагаючись зберегти найважливіші можливості для ведення непрямого вогню", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Херсонській області ЗСУ утримують невеликий плацдарм на лівобережжі біля зруйнованого Антонівського мосту. Це є додатковою проблемою для російського командування, яке, ймовірно, стурбоване вразливістю свого південно-західного флангу.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що Сили оборони України за минулий тиждень, з 10 по 16 липня, в результаті наступальних дій на сході та півдні звільнили майже 18 кв.км. В цілому за час контрнаступу площа звільнених територій складає 210,5 кв.км.