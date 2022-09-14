ВСУ освободили село Киселевка около Херсона – глава облсовета

Украинские военные в ходе контрнаступления 13 сентября освободили село Киселевка Чернобаевской общины Херсонской области. Об этом сообщил в эфире национального телемарафона председатель Херсонского облсовета Александр Самойленко.

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"Вчера был уже деоккупирован населенный пункт Киселевка, который находится в непосредственной близости к самому областному центру. Единственный населенный пункт, разделяющий на сегодняшний день украинскую армию и город Херсон, - это знаменитая Чернобаевка. Но я уверен, что вся Украина знает, что Чернобаевка - это место гибели оккупантов", - сообщил председатель облсовета.

Кроме того, по словам Самойленко, 13 сентября было "ювелирное попадание" в место жительства и концентрации оккупантов на Карантинном острове в Херсоне.

"Также есть у нас попадание на территории города Новая Каховка и в некоторых городах еще - в Голой Пристани и нескольких других. Они все сопровождаются детонацией, поэтому есть уверенность в том, что оккупанты теряют сегодня возможности для движения, для подкрепления и сопротивления", – сказал он.

Отметим, что расстояние между окраинами Киселевки и Херсона составляет всего 13 километров по прямой, а между центрами населенных пунктов - 20 по прямой и 25 по автомобильной дороге.

Отметим также, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины вечером в среду сообщили о подтвержденном уничтожении четырех реактивных систем залпового огня "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября, однако более точных данных не привели.

Напомним, что ранее спикер объединенного командования "Юг" сообщила, что почти вся Херсонская область находится под огненным контролем Вооруженных сил Украины и контрнаступление в регионе продолжается.