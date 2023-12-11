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ВСУ продвигаются на левом берегу Днепра и сохраняют высокие темпы – ISW
10 декабря украинские войска продолжили атаки на левом берегу Херсонской области. ВСУ удерживают позиции на восточном берегу Днепра и наносят удары по российским позициям и сохраняют стабильно высокие темпы операций в этом районе. Продолжаются бои под Кринки.
Об этом пишут аналитики Института изучения войны (ISW).
Аналитики сообщают, что украинские силы захватили новые позиции на острове Большой Потемкин (юго-западнее Херсона), и ISW оценивает, что украинские силы уже контролируют весь остров.
То, что украинские военные находятся на острове, подтверждают и опубликованные геолокационные кадры, на которых видно, как части российского 28-го мотострелкового полка наносят удары по украинским позициям на островах в Днепре.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Министерство обороны России утверждало, что российские войска отбили украинскую атаку севернее Новопрокоповки и безуспешно атаковали вблизи с. Роботино и Вербовое.
В ISW также есть информация , что общее количество украинских штурмов в районе к югу от Орехова в последнее время уменьшилось из-за опрокидывания отдельных украинских войск на авдеевское направление.
В то же время, российские источники отметили, что вокруг Вербового почти промерзла земля, что позволит вновь использовать в бою тяжелую технику, а в лесных массивах продолжаются бои.
Аналитики сообщают, что украинским силам все еще удается контролировать воздушное пространство на линии Роботино-Вербовое.
В институте добавляют, что плохие погодные условия и гололедица мешают российским и украинским наземным атакам и передвижению бронетехники возле Вербового.
Напомним, украинские военные продолжают наземные операции на левобережье Херсонской области. ВСУ укрепляют плацдарм и укрепляют свои группировки.