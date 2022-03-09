ВСУ сбили истребитель оккупантов над Киевом

Украинские военные сбили истребитель Су-27 российской армии в небе над Дарницким районом Киева. Обломки упали прямо на жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Пилот хоть и успел катапультироваться, но все равно погиб, так как парашют не раскрылся. Мог ли кто-то еще пострадать в результате падения истребителя, точно неизвестно. А вот дом, расположенный на жилом массиве Осокорки, как видно на фото, разрушен.

В Генштабе ВСУ сообщают, что в настоящее время враг готовится, чтобы в очередной раз попытаться взять Киев. Стоит отметить, что столица была главной целью оккупантов с первых дней войны, однако все попытки штурмовать Киев потерпели неудачу.

Что касается авиации, то несмотря на наличие у противника современных боевых самолетов, российской армии не удается добиться какой-либо степени контроля над небом. Так считает Министерство обороны Великой Британии.

ВСУ регулярно ведут бои в небе, уничтожая авиацию противника. Также активно работает ПВО. В частности, над Киевом вечером 7 марта силами противовоздушной обороны был сбит вражеский самолет. Еще один самолет РФ упал после воздушного сражения в окрестностях города.