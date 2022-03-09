ЗСУ збили винищувач окупантів над Києвом

Українські військові збили винищувач Су-27 російської армії у небі над Дарницьким районом Києва. Уламки впали прямо на житловий будинок. Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Пілот хоч і встиг катапультуватись, але все одно загинув, бо парашут не розкрився. Чи міг хтось ще постраждати внаслідок падіння винищувача, достеменно невідомо. А ось будинок, розташований на житловому масиві Осокорки, як видно на фото, зруйновано.

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що наразі ворог готується, щоб у черговий раз спробувати взяти Київ. Варто зазначити, що столиця була головною метою окупантів з перших днів війни, однак усі спроби штурмувати Київ зазнали невдачі.

Що стосується авіації, то незважаючи на наявність у супротивника сучасних бойових літаків, російській армії не вдається домогтися якогось ступеня контролю над небом. Так вважає Міністерство оборони Великої Британії.

ЗСУ регулярно ведуть бої в небі, знищуючи авіацію супротивника. Також активно працює ППО. Зокрема, над Києвом увечері 7 березня силами протиповітряної оборони було збито ворожий літак. Ще один літак РФ упав після повітряної битви на околицях міста.