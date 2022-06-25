ВСУ сбили вражеский беспилотник, разведывавший объекты после ракетных ударов

Зенитчики воздушного командования "Цент" утром, 25 июня, сбили очередной беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", который проводил доразведку объектов после ракетных ударов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.

Отмечается, что военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушное командование "Центр" сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

"Вражеский БпЛА осуществлял доразведку объектов, по которым рашисты наносили ракетные удары", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что аналогичный БпЛА был уничтожен и вчера, 24 июня.

Напомним, 12 июня зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ сбили российский истребитель Су-34 в районе Изюма в Харьковской области. Два российских самолета атаковали позиции украинских военных в Харьковской области.

После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а второй задержался и был сбит.