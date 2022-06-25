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ВСУ сбили вражеский беспилотник, разведывавший объекты после ракетных ударов
Зенитчики воздушного командования "Цент" утром, 25 июня, сбили очередной беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10", который проводил доразведку объектов после ракетных ударов.
Об этом сообщает командование Воздушных Сил ВСУ.
Отмечается, что военнослужащие зенитного ракетного подразделения Воздушное командование "Центр" сбили вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
"Вражеский БпЛА осуществлял доразведку объектов, по которым рашисты наносили ракетные удары", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также сообщается, что аналогичный БпЛА был уничтожен и вчера, 24 июня.
Напомним, 12 июня зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ сбили российский истребитель Су-34 в районе Изюма в Харьковской области. Два российских самолета атаковали позиции украинских военных в Харьковской области.
После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов сменил курс, а второй задержался и был сбит.