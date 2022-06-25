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ЗСУ збили ворожий безпілотник, який розвідував об'єкти після ракетних ударів
Зенітники повітряного командування "Цент" вранці 25 червня збили черговий ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10", який проводив дорозвідку об'єктів після ракетних ударів.
Про це повідомляє командування Повітряних Сил ЗСУ.
Зазначається, що військовослужбовці зенітного ракетного підрозділу Повітряне командування "Центр" збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".
"Ворожий БпЛА здійснював дорозвідку об'єктів, по яких рашисти завдавали ракетних ударів", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також повідомляється, що аналогічний БпЛА був уражений і вчора, 24 червня.
Нагадаємо, 12 червня зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ збили російський винищувач Су-34 у районі Ізюму у Харківській області. Два російські літаки атакували позиції українських військових у Харківській області.
Після влучення в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а другий затримався і був збитий.