ВСУ уничтожили в Киевской области российскую систему радиоэлектронной борьбы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью ударного беспилотника Bayraktar TB2 уничтожили в Киевской области систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) войск Российской Федерации.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Наши операторы Bayraktar TB2 искусно "отработали" систему РЭБ противника в Киевской области", – прокомментировал видео Залужный.

Ранее в Киевской области около населенного пункта Макаров украинские военные уничтожили пункт управления оккупантов.

А в Харьковской области военнослужащие 93-й бригады отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили колонну российской техники.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим, Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.