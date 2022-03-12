ЗСУ знищили у Київській області російську систему радіоелектронної боротьби

Збройні сили України (ЗСУ) за допомогою ударного безпілотника Bayraktar TB2 знищили у Київській області систему радіоелектронної боротьби (РЕБ) військ Російської Федерації.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Наші оператори Bayraktar TB2 майстерно "відпрацювали" систему РЕБ супротивника у Київській області", — прокоментував відео Залужний.

Раніше на Київщині біля населеного пункту Макарів українські військові знищили пункт управління окупантів.

А на Харківщині військовослужбовці 93-ї бригади окремої механізованої бригади "Холодний Яр" знищили колону російської техніки.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.