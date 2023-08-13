Выросло число жертв ракетных ударов по Покровску 7 августа: умер начальник отряда спасателей

Число погибших в результате российской ракетной атаки по Покровску Донецкой области 7 августа увеличилось до десяти. Об этом свидетельствует опубликованное 13 августа сообщение Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в ночь на воскресенье скончался пострадавший в результате обстрела начальник 9-го государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС в Донецкой области полковник службы гражданской защиты Виталий Кинц.

"Непоправимая утрата в семье спасателей... Во время повторного обстрела Виталий Конц получил тяжелые ранения. Врачи отчаянно боролись за его жизнь, но сегодня ночью он умер... Нет слов, чтобы передать всю горечь потери", - сообщили в профильной службе.

В ведомстве подчеркнули, что навсегда запомнят Кинца как светлого человека, смелого и человечного руководителя, настоящего профессионала своего дела, который посвятил службе значительную часть своей жизни и вложил в нее свою душу.

Виталий Конц. Фото: ГСЧС

Напомним, что вечером 7 августа оккупанты нанесли два ракетных удара по Покровску, попав в жилые дома. Поскольку второй удар был нанесен через несколько десятков минут после первого, количество пострадавших оказалось больше 80, среди которых были и спасатели, прибывшие после первого удара.

В частности, погиб заместитель начальника ГУ ГСЧС в Донецкой области 52-летний полковник Андрей Омельченко. Как сообщил вечером на следующий день президент Владимир Зеленский, в общей сложности на тот момент погибли девять человек.