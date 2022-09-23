Взрывы в Одессе: россияне атаковали город дронами-камикадзе, один человек погиб

Военные Российской Федерации 23 сентября применили дроны-камикадзе для нанесения удара по Одессе. Об этом сообщило оперативное командование "Південь".

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Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне. В результате погиб один гражданский человек.

На месте попадания возник пожар. Над морем силы противовоздушной обороны сбили один "Шахид-136".

"Дроны атаковали город с моря. Два БПЛА попали в здание на территории порта. На месте прилетов продолжается спасательная операция", - рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Также в ночь на 23 сентября армия страны-агрессора РФ снова обстреляла Запорожье. Оккупанты попали по объектам инфраструктуры. В этот же день захватчики в очередной раз накрыли огнем Никопольский район.