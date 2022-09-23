- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Взрывы в Одессе: россияне атаковали город дронами-камикадзе, один человек погиб
Военные Российской Федерации 23 сентября применили дроны-камикадзе для нанесения удара по Одессе. Об этом сообщило оперативное командование "Південь".
Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику.
Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки.Поддержать delo.ua
Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне. В результате погиб один гражданский человек.
На месте попадания возник пожар. Над морем силы противовоздушной обороны сбили один "Шахид-136".
"Дроны атаковали город с моря. Два БПЛА попали в здание на территории порта. На месте прилетов продолжается спасательная операция", - рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в ночь на 23 сентября армия страны-агрессора РФ снова обстреляла Запорожье. Оккупанты попали по объектам инфраструктуры. В этот же день захватчики в очередной раз накрыли огнем Никопольский район.