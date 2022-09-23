Оккупанты обстреляли Запорожье: зафиксировано 10 прилетов вражеских ракет

В ночь на 23 сентября армия страны-агрессора РФ снова обстреляла Запорожье. Оккупанты попали по объектам инфраструктуры.

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Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"В областном центре снова прилеты вражеских ракет. По предварительной информации, оккупант выпустил по Запорожье около 10 снарядов", - отметил он.

По его словам, враг попал в объекты инфраструктуры.

Также повреждены дома и автомобили вокруг.

Сейчас известно о трех пострадавших, они с легкими травмами госпитализированы.

Также одна из ракет попала в стройку вблизи города в Запорожском районе. Пострадавших нет.

Отметим, в последние дни Запорожье под постоянным вражеским огнем.

Так, утром 22 сентября оккупанты обстреляли Запорожье. В результате пострадали люди. Известно об одном погибшем.

А 21 сентября армия РФ запустила пять ракет по трем районам Запорожья. Целью врага стали объекты инфраструктуры и дома частного сектора.