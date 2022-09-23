Оккупанты ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу: двое погибших

Армия страны-агрессора РФ продолжает террор Днепропетровской области. В ночь на 23 сентября россияне в очередной раз накрыли огнем Никопольский район.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"На утро ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никополю и Марганцу. Направили на мирные города почти 30 снарядов. В Марганце два человека погибли - мужчина и женщина. По предварительной информации, еще девять ранены. Трое из них спасатели извлекли из-под завалов", - отметил Резниченко.

По его словам, в городе произошло возгорание дома. Пожарные пламя уже потушили. Российские снаряды повредили 8 домов, один – разрушили.

Из-за вражеской атаки без света остались 2200 семей. Аварийные бригады энергетиков уже чинят линии.

В Никополе, предварительно, повреждены 10 домов.

На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Масштабы разрушений уточняются.

Напомним, в ночь на 22 сентября от вражеских ударов снова страдали Никопольский и Криворожский районы. Оккупанты выпустили по центральным кварталам Никополя 20 снарядов. Убили 35-летнего мужчину.