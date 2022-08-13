За день оккупанты дважды обстреляли Криворожский район

В течение дня, 13 августа Криворожский район Днепропетровской области дважды подвергался обстрелам со стороны российских военных. Оккупанты перебили линии электроснабжения, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Из "Ураганов" открывали огонь по Широковской громаде, окрестности села Кошево. В результате обстрела была перебита линия электроснабжения. Под вражеский огонь попало село Великая Костромка, там также повреждены электросети.

"В обоих случаях никто не пострадал, разрушений жилых домов нет", - уточнил Лукашук.

В ночь с 12 на 13 августа российские оккупанты обстреляли два района Харькова. При процессуальном руководстве Новобаварской и Немышлянской окружных прокуратур г. Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Днем ранее оккупанты открыли огонь из РСЗО по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. В результате пострадали гражданские люди, в том числе один ребенок.