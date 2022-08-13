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За день оккупанты дважды обстреляли Криворожский район
В течение дня, 13 августа Криворожский район Днепропетровской области дважды подвергался обстрелам со стороны российских военных. Оккупанты перебили линии электроснабжения, сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
Из "Ураганов" открывали огонь по Широковской громаде, окрестности села Кошево. В результате обстрела была перебита линия электроснабжения. Под вражеский огонь попало село Великая Костромка, там также повреждены электросети.
"В обоих случаях никто не пострадал, разрушений жилых домов нет", - уточнил Лукашук.
В ночь с 12 на 13 августа российские оккупанты обстреляли два района Харькова. При процессуальном руководстве Новобаварской и Немышлянской окружных прокуратур г. Харькова начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Днем ранее оккупанты открыли огонь из РСЗО по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. В результате пострадали гражданские люди, в том числе один ребенок.