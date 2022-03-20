За сутки украинская ПВО сбила три российских вертолета

По состоянию на 06:00 20 марта положение и характер действий украинских сил обороны в борьбе с российскими оккупационными войсками не претерпели существенных изменений.

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Об этом в утренней сводке сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противовоздушная оборона ВСУ сбила три российских боевых вертолета.

"В течение суток враг активных наступательных действий не проводил, сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, восстановлении частично уничтоженной техники, перекидывании иностранных военных наемников в приграничные с Украиной районы, решении хронических проблем действующих на территории Украины оккупационных войск с логистикой", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ отмечают, что оккупанты террористическими методами насаждают жесткий административно-полицейский режим, сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях.

Так, за прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости.

Российские оккупанты без причин не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом они пытаются принудить к коллаборационизму местное население. При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают упразднение кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса – сообщают в Генштабе.

Кроме этого, стало известно, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, он сейчас находится в госпитале.

На фоне подобных обстоятельств командование российского черноморского флота в срочном порядке меняет 130 отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.

В свою очередь, по данным командования ВСУ, на временно оккупированной территории Донецкой области российские кураторы объявили очередную волну мобилизации для пополнения 1-го армейского корпуса.

"Предельный возраст отмобилизованных поднят к 65 годам. Подобное ожидает и на временно оккупированной территории Луганской области, учитывая, что из зоны действия 2-го армейского корпуса в населенные пункты Луганск, Сорокино и Должанское ежедневно прибывают грузовики, заполненные телами солдат", – отмечают в руководстве ВСУ.

В Генштабе добавили, что российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны.

"Массово фиксируются факты использования формы ВС Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами. Однако Силы обороны Украины решительно искореняют военных преступников и наемников с украинской земли!" – подытожили в Генштабе ВСУ.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

После этого войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение.