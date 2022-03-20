За добу українська ППО збила три російські вертольоти

Станом на 06:00 20 березня стан та характер дій українських сил оборони у боротьбі з російськими окупаційними військами не зазнали суттєвих змін.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це у ранковому зведенні повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

За даними Генштабу, минулої доби протиповітряна оборона ЗСУ збила три російські бойові вертольоти.

"Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекидання іноземних військових найманців у прикордонні з Україною райони, вирішення хронічних проблем діючих на території України окупаційних військ з логістикою", – йдеться у повідомленні.

У Генштабі ЗСУ зазначають, що окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях.

Так, минулої доби до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності.

Російські окупанти без причини не пропустили гуманітарний конвой. Таким чином вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення. При цьому загарбники розповсюджують листівки із пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям преференції у веденні бізнесу – повідомляють у Генштабі.

Крім цього, стало відомо, що зі зведеного загону 331-го гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився живим один військовий, він зараз перебуває в госпіталі.

На тлі подібних обставин командування російського чорноморського флоту терміново змінює 130 відмовників-контрактників 810-ї бригади морської піхоти на десантників 7-ї десантно-штурмової дивізії. Питання про їхню подальшу службу вирішує ФСБ.

У свою чергу, за даними командування ЗСУ, на тимчасово окупованій території Донецької області російські куратори оголосили про чергову хвилю мобілізації для поповнення 1-го армійського корпусу.

"Граничний вік відмобілізованих піднятий до 65 років. Подібне очікує і на тимчасово окупованій території Луганської області, враховуючи, що із зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокине та Должанське щодня прибувають вантажівки, заповнені тілами солдатів", – зазначають у керівництві ЗСУ.

У Генштабі додали, що російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції щодо правил ведення війни.

"Масово фіксуються факти використання форми ЗС України для проведення підривних та дискредитуючих дій російськими диверсантами. Проте Сили оборони України рішуче викорінюють військових злочинців та найманців з української землі!" – підсумували у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан.