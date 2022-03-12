За сутки в Украине потеряли боеспособность более 30 батальонно-тактических групп войск РФ – Генштаб ВСУ

Вооруженные Силы Украины совместно с другими подразделениями безопасности и обороны государства и силами национального сопротивления сдерживают массированное наступление оккупационных войск.

Как сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), войска РФ остановлены и пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах.

По информации Генштаба ВСУ, в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах противник имеет большие потери в живой силе и технике.

Так, на Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты получили достойный отпор от Украинских Защитников и были остановлены на отдельных направлениях, на остальном враг существенно снизил темпы продвижения.

Как информируют в Командовании ВСУ, с начала боевых действий тридцать одна действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность.

"По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил Российской Федерации, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями Вооруженных Сил Украины, деморализовано, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что за последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы.

Кроме этого, как отмечают в ГШ ВСУ, враг испытывает большую проблему по комплектованию резерва.

Напомним, 11 марта российские боевые самолеты 11 марта зашли на территорию Украины, повели несколько маневров, после чего нанесли огневой удар по белорусским населенным пунктам Копани, Бухлы и Верхний Теребежов (Беларусь).

Ранее об этой сознательной провокации РФ предупреждал министр обороны Украины Резников Алексей.

После того, как Россия развязала войну против Украины, президент Владимир Зеленский впервые за несколько лет созвонился с Лукашенко. Тогда непризнанный лидер РБ пообещал украинскому президенту, что во время переговоров между РФ и Украиной вся военная техника, размещенная на территории Беларуси, будет стоять на месте.