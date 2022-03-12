За добу в Україні втратили боєздатність понад 30 батальйонно-тактичних груп військ РФ – Генштаб ЗСУ

Збройні Сили України спільно з іншими підрозділами безпеки та оборони держави та силами національного опору стримують масований наступ окупаційних військ.

Як повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ), війська РФ зупинені та намагаються закріпитися на раніше захоплених рубежах.

За інформацією Генштабу ЗСУ, у Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах противник має великі втрати у живій силі та техніці.

Так, на Донецькому напрямку під час спроб просунутися вперед окупанти отримали гідну відсіч від Українських Захисників та були зупинені на окремих напрямках, на іншому ворог суттєво знизив темпи просування.

Як інформують у Командуванні ЗСУ, з початку бойових дій тридцять одна батальйонно-тактична група противника, що діяла на території України, втратила боєздатність.

"За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил Російської Федерації, які мали безпосередній вогневий контакт із підрозділами Збройних Сил України, деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами", - йдеться у повідомленні .

У Генштабі додали, що за останні три дні спостерігається рух малих груп дезертирів супротивника у напрямку державного кордону.

Крім цього, як зазначають у ГШ ЗСУ, ворог має велику проблему з комплектування резерву.

Нагадаємо, 11 березня російські бойові літаки 11 березня зайшли на територію України, повели кілька маневрів, після чого завдали вогневого удару по білоруським населеним пунктам Копані, Бухли та Верхній Теребежов (Білорусь).

Раніше про цю свідому провокацію РФ попереджав міністр оборони України Рєзніков Олексій.

Після того, як Росія розв'язала війну проти України, президент Володимир Зеленський уперше за кілька років зателефонував Лукашенку. Тоді невизнаний лідер РБ пообіцяв українському президентові, що під час переговорів між РФ та Україною вся військова техніка, розміщена на території Білорусі, стоятиме на місці.