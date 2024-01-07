За сутки ВСУ уничтожили более 860 окупантов - Генштаб

По состоянию на утро 7 января украинские воины ликвидировали 860 человек вражеской армии. Это значит, что за все время полномасштабной войны общие потери окупантов составили 364 730 человек. Такие данные Генштаб ВСУ опубликовал на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Также за сутки враг потерял много техники.

45 единиц автотехники и автоцистерн (всего 11523),

36 артиллерийских систем (всего 8653),

24 БПЛА (всего 6811),

22 боевых бронированных машин (всего 11180),

10 единиц специальной техники (всего 1327),

4 средства ПВО (всего 637),

4 танка (всего 6022),

1 РСЗО (всего 951).

ВСУ ликвидировала 24 дрона. Источник: Генштаб ВСУ

Какими были потери врага по состоянию на 6 января

По состоянию на утро 6 января враг потерял более 800 окупантов, то есть общие потери российской армии уже достигли 363 870 тыс. человек.

Также известно, что враг потерял:

16 боевых бронированных машин (всего – 11158),

16 БПЛА (всего - 6787),

15 единиц автотехники и автоцистерн (всего – 11478),

13 артиллерийских систем (всего – 8617),

7 танков (всего – 6018),

4 единицы спецтехники (всего – 1317),

2 средства ПВО (всего – 633),

1 РСЗО (всего – 950).

Напомним, ранее стало известно, что Министерство энергетики Украины поручило провести проверки предоставления брони (временной отсрочки от мобилизации) работникам энергетических компаний. Причина: факт злоупотребления своими служебными полномочиями бывшим советником министра энергетики.