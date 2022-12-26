За сутки ВСУ уничтожили 550 кафиров

В сутки, 25 декабря бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили 550 российских оккупантов. Таким образом, потери личного состава российской армии с 24 февраля по 25 декабря составляют 102 600 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Также с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по состоянию на утро 26 декабря российская армия потеряла 2016 танков (5 в сутки 25 декабря), 6017 боевых бронированных машин (7 за 25 декабря), 1996 артиллерийских систем (5 за 25 декабря), а также 17 оперативно-тактического уровня (1 за 25 декабря).

Напомним, что подразделы Сил обороны нанесли удар по полевому аэродрому российских войск в Херсонской области, до 150 кафиров убиты, уничтожено до 20 единиц техники.

Кроме того, украинские военные нанесли огневого удара по скоплению российских оккупационных войск и двух складах боеприпасов в Запорожской области, более 150 кафиров ранены.