Запорожская область снова под ударом оккупантов: есть погибшие и раненые

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 13 августа вражеская армия нанесла 99 ударов по 24 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"7 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Красное, Волшебное, Новодаровку и Малые Щербаки. 5 ударов с РСЗО пришлись по Новодаровке, Степногорску, Каменскому и Павловке, 3 ракетных удара - по Степному, а также авиационный удар по Пятихаткам", – отметил Малашко.

Он добавил, что за минувшие сутки военные РФ совершили 83 артиллерийских обстрела по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Орехова, Новодаровки, Малиновки, Левадного, Малой Токмачки, Волшебного, Красного, Ольговского, Верхней Терсы, Белогорья, Степь, Малых Щербаков, Пятихаток, Лобкового, Степного и Плавней.

Как сообщил глава области, в результате ракетного удара по Степному погиб 77-летний мужчина и 70-летняя женщина. Еще одна женщина 64 лет доставлена в лечебное учреждение, ей оказывается необходимая помощь.

Кроме того, за сутки поступило 15 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Днем ранее 114 обстрелов пришлось по 19 мирным городам и селам Запорожской области.

Также 12 августа в результате удара управляемой авиабомбой по городу Орехов погиб мужчина, еще 12 человек получили ранения.