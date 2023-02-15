Захватчики 38 раз обстреляли Херсонщину: два человека ранены

Российские оккупационные войска в течение суток 14 февраля 38 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Там отмечают, что российские оккупанты 38 раз обстреляли Херсонщину. Мирные населенные пункты враг обстреливал из РСЗО, минометов и артиллерии.

Херсон российская армия атаковала 9 раз – били по жилым кварталам города. Из-за обстрелов повреждено медицинское учреждение и жилые дома.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 2 человека получили ранения разной степени тяжести.

Отметим, как сообщили в Херсонском городском совете, с первых дней освобождения города и до 9 февраля на территории Херсонской общины повреждены 44 объекта инфраструктуры, 1434 жилых дома (многоквартирные и частные), 62 учебных заведения (включая детские сады), 19 заведений охраны. здоровья и 60 нежилых построек.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, российские войска 14 февраля нанесли удар по Бериславу в Херсонской области. Под обстрелы попала станция скорой медицинской помощи.

А 13 февраля в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два человека, трое жителей области получили ранения разной степени тяжести.

По мнению разведки Британии, РФ обстреливает Херсон, чтобы деморализовать гражданских и сдержать украинские контратаки.