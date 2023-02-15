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Захватчики 38 раз обстреляли Херсонщину: два человека ранены
Российские оккупационные войска в течение суток 14 февраля 38 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Там отмечают, что российские оккупанты 38 раз обстреляли Херсонщину. Мирные населенные пункты враг обстреливал из РСЗО, минометов и артиллерии.
Херсон российская армия атаковала 9 раз – били по жилым кварталам города. Из-за обстрелов повреждено медицинское учреждение и жилые дома.Подписывайтесь на наш YouTube канал
За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов 2 человека получили ранения разной степени тяжести.
Отметим, как сообщили в Херсонском городском совете, с первых дней освобождения города и до 9 февраля на территории Херсонской общины повреждены 44 объекта инфраструктуры, 1434 жилых дома (многоквартирные и частные), 62 учебных заведения (включая детские сады), 19 заведений охраны. здоровья и 60 нежилых построек.
Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.
Так, российские войска 14 февраля нанесли удар по Бериславу в Херсонской области. Под обстрелы попала станция скорой медицинской помощи.
А 13 февраля в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли два человека, трое жителей области получили ранения разной степени тяжести.
По мнению разведки Британии, РФ обстреливает Херсон, чтобы деморализовать гражданских и сдержать украинские контратаки.