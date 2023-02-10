Захватчики 54 раза обстреляли Херсонщину: погиб один человек

Российские оккупационные войска в течение суток 9 февраля 54 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

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Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Там отмечают, что российские оккупанты 54 раза обстреляли Херсонщину. Стреляли из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА.

Херсон армия РФ атаковала 18 раз – в очередной раз под вражеским огнем оказались жилые кварталы города. Российскими снарядами повреждены жилые дома.

За прошедшие сутки в Херсонской области из-за российской агрессии погиб 1 человек, 3 жителя области получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, оккупанты после бегства из Херсона чуть ли не ежедневно наносят удары по городу и другим населенным пунктам региона.

Так, 8 февраля в Херсонской области из-за российских обстрелов погибли 3 человека, 4 жителя области получили ранения разной степени тяжести.

По мнению разведки Британии, РФ обстреливает Херсон, чтобы деморализовать гражданских и сдержать украинские контратаки.