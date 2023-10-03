Захватчики атаковали 22 населенных пункта Запорожской области

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 2 октября враг нанес 128 ударов по 22 населенным пунктам.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, оккупанты совершили 4 РСЗО-обстрела Новоданиловки и Малой Токмачки, 10 БПЛА-атак Гуляйполя, Новодаровки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Темировки, а также скинули 5 авиаснарядов на Орехов, Новодаровку и Малую Токмачку.

Кроме того, 109 артобстрелов пришлись по территории прифронтовых городов и сел, в частности, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Малиновки, Белогорья, Преображенки, Пятихаток, Лобкового и Каменского.

За сутки поступило 18 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов инфраструктуры.

Как сообщил глава области, жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Накануне в результате артудара по Орехову ранения получили мужчины 64 и 55 лет. За сутки 1 октября военнослужащие РФ нанесли 144 удара по 23 населенным пунктам Запорожской области.