ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Захватчики атаковали дома в Харьковской области: есть погибшие гражданские

Российские оккупанты
Российские оккупанты. Фото: Главное управление разведки Минобороны Украины

Армия страны-агрессора РФ 14 мая обстреляла село Старица Чугуевского района Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что враг атаковал дома мирных жителей региона.

В результате обстрела погибли два гражданских человека: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.

Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харькову и поселку Золочев Богодуховского района области. В результате в Новобаварском районе Харькова были повреждены объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом. А в Золочеве в домах были выбиты окна и разрушены два гаража.

В течение суток захватчики обстреляли также, в частности, села Хатнее и Огурцово. Из-за этого, по данным Синегубова, два человека получили ранения.

Автор:
Артем Ющенко