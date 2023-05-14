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Захватчики атаковали дома в Харьковской области: есть погибшие гражданские
Армия страны-агрессора РФ 14 мая обстреляла село Старица Чугуевского района Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что враг атаковал дома мирных жителей региона.
В результате обстрела погибли два гражданских человека: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.
Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харькову и поселку Золочев Богодуховского района области. В результате в Новобаварском районе Харькова были повреждены объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом. А в Золочеве в домах были выбиты окна и разрушены два гаража.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В течение суток захватчики обстреляли также, в частности, села Хатнее и Огурцово. Из-за этого, по данным Синегубова, два человека получили ранения.