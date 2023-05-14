Захватчики атаковали дома в Харьковской области: есть погибшие гражданские

Армия страны-агрессора РФ 14 мая обстреляла село Старица Чугуевского района Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что враг атаковал дома мирных жителей региона.

В результате обстрела погибли два гражданских человека: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.

Напомним, в ночь на 14 мая российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харькову и поселку Золочев Богодуховского района области. В результате в Новобаварском районе Харькова были повреждены объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом. А в Золочеве в домах были выбиты окна и разрушены два гаража.

В течение суток захватчики обстреляли также, в частности, села Хатнее и Огурцово. Из-за этого, по данным Синегубова, два человека получили ранения.