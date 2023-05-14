Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову и области — два человека пострадали

В ночь на 14 мая российские оккупационные войска нанесли ракетные удары по Харькову. В Новобаварском районе города поврежден объект транспортной инфраструктуры, здание общежития и многоквартирный жилой дом. По предварительной информации, захватчики применили ЗРК С-300 для нанесения ударов.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

Под вражеский огонь также попал пгт Золочев: две ракеты попали в землю между жилыми домами. Взрывная волна выбила окна в домах, разрушены 2 гаража.

Фото: Facebook Синегубова

В течение суток Харьковская область была целью российских атак. Враг из артиллерии, минометам и с использованием авиации обстреливал населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

В селе Хатне Купянского района оккупанты повредили по меньшей мере 4 частных жилых дома — возник пожар. В результате атаки получила ранение и была госпитализирована 43-летняя женщина.

Также в селе Огурцово Чугуевского района поврежден жилой дом, 61-летний мужчина получил осколочные ранения, его госпитализировали. В Волчанске в результате обстрелов повреждены по меньшей мере 3 жилых дома.

Синегубов отметил, что в регионе идет разминирование. За сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 10 га территории и обезвредили 117 взрывоопасных предметов.

Напомним, оккупанты, накануне утром 13 мая, обстреляли Купянский и Чугуевский районы Харьковщины, в результате чего пятеро гражданских получили ранения.

До этого 12 мая россияне обстреляли населенные пункты Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. В частности, враг атаковал село Чернещина, повредив строения фермы – там погиб 30-летний работник.