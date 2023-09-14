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Захватчики нанесли 8 авиаударов по Запорожской области
Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 13 сентября враг нанес 153 удара по 31 населенному пункту.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
По его словам, ночью военнослужащие РФ атаковали Трудовое 5 БПЛА – местные жители не пострадали, однако разрушения получили хозяйственные здания и складские помещения.
Также 4 РСЗО-обстрела пришлись по Новодаровке, Темировке и Лукьяновке, 8 авиаснарядов – по Орехову, еще 3 БПЛА атаковали Степное и Пятихатки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, зафиксировано 138 артиллерийских обстрелов по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Ольговского, Левадного, Щербаков, Затишье, Темировки, Каменского, Степного и других прифронтовых городов и сел.
Как сообщил глава области, обошлось без погибших и пострадавших.
За сутки поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Накануне армия РФ нанесла 101 удар по 29 населенным пунктам Запорожской области. В результате артобстрела по Орехову ранение получил 49-летний местный житель – ему оперативно оказали медицинскую помощь.