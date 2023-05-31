Захватчики нанесли авиаудары по населенным пунктам Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 69 ударов враг нанес по 17 населенным пунктам.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, враг нанес удары по населенным пунктам Васильевского и Пологовского районов.

"Орехов и Железнодорожное пострадали от авиаударов, Гуляйполе и Малая Токмачка от четырех обстрелов из РСЗО, 63 артудары пришлось по Ольговскому, Новоандреевке, Гуляйпольскому, Малиновке, Темировке, Преображенке, Щербакам", - отметил Малашко.

Глава области добавил, что жертв среди гражданского населения нет.

За сутки добавилось 16 новых разрушений жилых домов и остатков объектов инфраструктуры на прифронтовой территории.

Напомним, в течение суток 29 мая российские оккупационные войска нанесли 65 ударов по 14 мирным населенным пунктам Запорожской области.